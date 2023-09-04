中國外交部發佈消息稱，中國國務院總理李強應邀將於9月9日至10日出席在印度新德里舉行的20國集團領導人第18次峰會。德媒發表評論指出，中國國家主席習近平缺席G20峰會，將給本已緊繃的中印關係帶來更多的紛擾。

《德國之聲》引述《德新社》指出，正如此前外界猜測，中國國家主席習近平將不會前往印度出席即將在本週末舉行的G20峰會。中國外交部發言人毛寧宣布中國國務院總理李強將出席在印度新德里舉行的20國集團（G20）第18次峰會，有記者詢問為何習近平不親自出席，但毛寧沒有對此做出解釋。

《德新社》指出，這將是中國國家主席首次缺席G20峰會。在新冠疫情期間，習近平雖然沒有親自前往羅馬，但是以視頻連線的方式參與了峰會。

印度是今年G20峰會的主辦國，近幾年來印度與中國關係持續緊張，長期的領土爭端快速升高，2020年6月還在加勒萬河谷衝突爆發造成人員傷亡的衝突。

報導說，今年8月28日中國自然資源部網站發佈中國新版地圖，地圖清楚地顯示印中雙方存在爭議的阿魯納恰爾邦和洞朗高原以及受中國控制的阿克賽欽都被包括在了中國境內，引起印方強烈抗議。

此外，除了地緣政治的衝突之外，印度最近超過中國成為世界上人口最多的國家，兩國在技術、太空探索和全球貿易方面也是競爭對手。印中兩國還互相驅逐過對方的記者。

習近平不前往新德里意味著一個重要成員國的領導人缺席本屆峰會。一些觀察家認為習近平做出的決定是給印度總理莫迪的一擊重拳。此外峰會期間也不會出現美國總統拜登和習近平之間的場邊互動。美中兩國長時間以來因為對立的經濟利益和圍繞烏克蘭戰爭出現的複雜的地緣局勢而變得越來越困難。

報導指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略仍會是G20新德里峰會上的一個重要議題，因為中國與俄羅斯已經形成重要的夥伴關係，峰會上討論俄烏戰爭對於習近平來說是個棘手的議題。俄方已公開表示，俄總統普丁打算在10月舉行的「一帶一路」高峰論壇期間訪問中國，但是此說法尚未中國外交部證實。

普丁今年8月以視頻的方式參加了在南非舉行的金磚國家峰會，俄羅斯也宣佈普丁不會出席新德里的G20峰會，俄羅斯外長拉夫羅夫將會代表他出席。