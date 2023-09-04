林逸欣赴墾丁拍攝〈出去走走〉MV。（鑫羽工作室提供）

林逸欣赴墾丁拍攝〈出去走走〉MV。（鑫羽工作室提供）

林逸欣〈出去走走〉MV，拍到太陽西下魔幻之光。（鑫羽工作室提供）

林逸欣爬上吉普車頂拍攝MV。（鑫羽工作室提供）

林逸欣新專輯唱出對世間無常的溫柔嘆息。（鑫羽工作室提供）

「音樂精靈」林逸欣全新創作專輯《墜FALLING》，是她所有創作中最誠實的一張作品，裡頭10首歌圍繞著這兩年身邊人事物的變遷與傷逝，首波歌曲〈出去走走〉是她為當時昏迷的閨蜜所寫，林逸欣表示雖然能做的只有等待，但是如同曲名〈出去走走〉，「是我陪伴好姊妹時，宛如枕邊細語，希望她快快醒來，跟愛她的我們一起出去走走！」

林逸欣〈出去走走〉是為從小一起長大的一位好姊妹所寫，她的閨蜜在昏迷病榻10多天後醒來，但戲劇性地是，閨蜜的記憶停留在12歲，還惦記著是否快要期末考和鋼琴檢定，催促大家要一起練琴，讓林逸欣非常心疼，當下的衝擊非常大。林逸欣也盛讚朋友的先生，一年來對另一半溫柔備至的照料，閨蜜的記憶也有了成長，林逸欣開心表示，「也發現想要說給她聽的美好回憶，都不是什麼了不起的特殊日子，而是我們日復一日、最日常不過的小事，這件事也提醒了我更珍惜每個平凡的時刻。」

在導演邱柏昶帶領下，林逸欣南下墾丁拍攝〈出去走走〉MV，在兩天一夜的行程中，搶拍日出、夕陽，林逸欣在潮起潮落的音律下感受大山大海，還勇敢爬上山崖邊的吉普車捕捉到夕陽西下那最後一刻耀眼，登高望遠的林逸欣，形容當太陽奮力在隱沒前，將餘光噴墨與海天融為一體的剎那，自己被那壯麗深深的震懾與感動，久久不能自己，當回過神來，她療癒般笑說：「吸飽日月精華了！」

林逸欣說，整趟拍攝旅程，真的就好像朋友出去走走般easy，像小旅行一般，超級開心的！「導演在MV中用大海呼應了幸福的意象，因為我從小就喜歡看海，大海是一個充滿我與家人朋友美好回憶的地方，海浪聲好像在跟你對話，療癒著你。」林逸欣分享自己最喜歡跟爸媽去海邊，在台北突然想看海，就會衝去淡水，她笑說：「有次跟朋友兩個人超級想看海，不管當時已經夜深，決定直接搭計程車衝淡水，後來才發現那時剛好接近農曆七月半，事後想想覺得有點太瘋狂了！」而在回程路上，一行人特別繞去知名網美店大啖甜點，都成為日常最美好的回憶。

此外，林逸欣《今天我們出去走走》巡演也將正式展開，9／16 (六)19：30在桃園「ThERE音樂展演空間」、9／17 (日)19：30在台中「沃茲新創空間(忠明館)」、9／30 (六)19：30在台南「漂丿白鷺」、10／15 (日)19：30、在高雄「洛克音樂藝文展演空間」，11／4 (六)19：30、在台北「CORNER MAX」，其中台北站是一年一度的生日音樂會，節目配置和長度將是旗艦版，也會有期間限定的專屬紀念禮，購票請洽「KKTIX」。