雲林無明顯風雨 5日照常上班上課 18:202023/09/04 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣無明顯風雨，宣布5日照常上班上課。（翻攝自中央氣象局網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雲林縣4日無明顯風雨，縣政府下午6點宣布5日照常上班、照常上課，已通報人事行政總處，以及通知鄰近嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、台中市政府。 海葵愈晚風雨愈大 高虹安最晚這時間宣布竹市是否放假 連放2天颱風假！嘉義縣4日停班、停課 海葵暴風圈籠罩中南部 雲林以南恐有10級陣風 #雲林 #上班 #上課 #人事行政總處 也許您會感興趣 推薦閱讀 2025年全運會主場館經費短缺15.4億 雲林盼中央奧援 18:542023/09/03 政治 海葵颱風來襲宜蘭部落預警性撤村 這些地方晚上停止上班課 14:372023/09/03 生活 3天連假夢碎！ 台北市明照常上班上課 20:072023/09/03 生活 颱風遠離 屏縣府宣布5日正常上班、上課 18:212023/09/04 生活 雲林預防性撤離及布置開路機具 張麗善視察體力不支暈車猛吐 16:442023/09/03 政治 海葵狂襲 雲林縣緊急宣布 9／4停班停課 18:212023/09/03 生活 新北明正常上班上課 五點起部分地區開放越堤道 20:092023/09/03 生活 蔣萬安臉書一早被灌爆！台北人正常上班怒了：風雨很大欸 10:112023/09/04 政治 南投仁愛鄉15：00起停班課 13縣市放颱風假 10:182023/09/03 生活 颱風假掰了！ 宜蘭縣明正常上班上課 20:032023/09/03 生活 記得移車！ 台北市正常上班課 7點前記得將車駛離校園 20:182023/09/03 生活 雲林無明顯風雨「賺到颱風假」 張麗善這樣回應 13:032023/09/04 生活 雲林3師生確診登革熱 停課清消預計5日復課 14:442023/09/04 生活 雲林縣跟進停班停課！張麗善：3日下午達停班停課標準 10:342023/09/03 生活 上班心情差竟隨機挑釁 中和2男戴安全帽PK長刀 15:592023/09/04 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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