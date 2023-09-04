雲林縣4日無明顯風雨，縣政府下午6點宣布5日照常上班、照常上課，已通報人事行政總處，以及通知鄰近嘉義市政府、嘉義縣政府、彰化縣政府、南投縣政府、台中市政府。

海葵愈晚風雨愈大 高虹安最晚這時間宣布竹市是否放假
連放2天颱風假！嘉義縣4日停班、停課
海葵暴風圈籠罩中南部 雲林以南恐有10級陣風
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