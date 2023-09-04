9／5小三通航班全天停航，復航時間視天候狀況另行公告。(于家麒攝)

海葵颱風行徑怪異，影響金門海陸空交通時間亦延長，金門縣港務處已宣布，明(5)日小三通航班全天停航，復航時間需視天候狀況而定。金門大橋則待颱風警報解除後恢復通行。至於縣內公車恢復行駛時間亦視天候與路況，由車船處另行公告。

至於台金空中交通方面，立榮航空台北-金門B78801(07：00)／B78802(08：55)、B78809(09：00)／B78810(11：10)、B78811(10：45)／B78812(12：40)取消；台中-金門B78955(08：00)／B78956(09：40)、B78957(09：55)／B78958(11：50)取消；台南-金門B78981(09：50)／B78982(11：30)取消；高雄-金門B78911(07：50)／B78912(09：50)、B78917(11：25)／B78918(13：05)取消。其餘航班正常起降。

另華信航空方面，台北-金門AE1261(07：35)／AE1262(09：30)、AE1265(08：10)／AE1266(10：05)取消；台中-金門AE761(07：20)／AE762(09：05)取消；高雄-金門AE301(07：20)／AE302(09：00)取消。其餘航班正常起降。

另華信航空明日將加開一班加班機，14：00台北-金門AE1285、16：00金門-台北AE1286，請有往來台金需求的旅客多加利用。