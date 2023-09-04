銀行資金調度主管表示，央行3月中升息影響，在4月起才會完全反映出來，由於放款利率調整有周期性，包括月調整或季調整等方式，今年3月央行升息，直到第二季才十足反應，包括存放款利率同步走揚。

國銀存放款加權平均利率上揚，主要央行自去年3月以來合計升息3碼（1碼為0.25個百分點），根據央行統計顯示，第二季國銀放款利率已經來到0.96％，較去年同期的0.45%大漲一倍多，且創下2009年第一季以來新高。

放款利率同樣持續走升，睽違六年半後，於去年第四季再度突破2%大關，今年第二季再提升至2.34%，較去年同期1.59％大幅上升，同樣創下2009年第一季以來新高。

至於今年第二季攸關國銀利息收入的存放利差，則較第一季再上升0.01個百分點至1.38％，創2016年第一季以來、近七年多來最大。

銀行主管認為，第二季國銀存放款加權平均利率雙雙反彈，但存款利率上揚0.11個百分點，仍低於放款利率提升0.12個百分點，一來一往，使第二季存放利差再增至1.37個百分點，存放利差擴大，對銀行利息收入更有利，挹注今年銀行獲利動能。

銀行主管表示，若以全體國銀放款餘額37兆餘元來算，放利差再上升0.01個百分點，整體收益也跟著增加37億元；不過，隨央行升息接近尾聲，目前國銀並非著眼於存放利差，後續來看仍以換匯（SWAP）利得貢獻最大。

國銀存放款加權平均利率，分別自2019年起持續下滑，放款利率在2022年第一季創下史上最低的1.59％，第二季起隨央行升息，後續逐漸反彈；存款利率至2021年第三季已降至0.35％的歷史低點，2022年第二季起逐季回升，今年第二季已回升至0.96％，回到金融海嘯時期水準。