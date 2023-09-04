TrendForce認為，智慧型手機出貨量衰退的主因，是中國大陸解除防疫限制後，市場並未如期復甦，而印度等新興市場也沒有發揮人口紅利帶來需求。各大手機品牌2022年在通度的庫存過多，也拖累整個行業。

預估，全球經濟疲軟的趨勢短期內不會改善，民眾消費意願更保守，使得上半年智慧型手機出貨量大幅衰退。

展望後市，中國大陸和歐美等主要消費市場並未回溫，儘管印度經濟指標回溫，卻難整體市況。TrendForce預估，今年第四季智慧型手機市場恐因全球經濟狀況惡劣再經歷一波轉變，下半年生產量可能因此再度下修。展望2024年，目前經濟局勢不樂觀，仍維持全球產量年增2到3％。

在品牌上，三星仍為榜首，第二季生產總數為5,390萬台，季減12.4％。受競爭對手和全球經濟逆風影響，以及三星上半年旗艦機的鋪貨光環消退，第二季生產表現不若去年同期，第三季即便將發表折疊新機，不過因銷售規模相較Galaxy S系列小，對整體產量成長貢獻有限。

蘋果在第二季處於新舊機交替期，通常出貨量是全年最低的一季，產量4,200萬台，季減21.2%。三星與蘋果在全年的生產總數預測上相當接近，若iPhone 15系列優於市場預期，可望擠下三星成為全球市占第一的品牌。

較為有趣的是，陸廠傳音以非洲等市場為主，第二季出貨量達到2,510萬台，季增70％，擠下vivo，成為第五大品牌商。

小米第二季出貨量為3,500萬支，季增32.1％，主因通路庫存下降，以及新機鋪貨帶動，但小米通貨庫存仍高於其他品牌，第三季約和第二季持平。OPPO則出貨3,360萬台，第三季可望有10到15％的成長。