基隆地檢署根據查獲的帳本及轉帳紀錄，追查上下游的相關金流。（基隆地檢署提供／張志康基隆傳真）

如果問國內執法人員，詐騙集團最難抓的是什麼？除了詐團的首腦外，就屬詐團的金流了。尤其是隨著虛擬貨幣盛行，檢警調查緝詐團的難度也愈來愈高。基隆地檢署4日公布，查獲4名協助詐騙集團的假幣商，除將4人依涉犯洗錢罪等罪嫌移送檢方偵辦外，檢方並向地院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署表示，今年5月警方接獲情資顯示，有詐騙集團利用虛擬貨幣不易追查的特點，先以投資虛擬幣詐騙國內的被害人，再勾結假幣商洗錢。警方在獲報後，由基隆市警察局刑事警察大隊科技偵查隊及偵四隊組成專案小組，由基隆地檢署檢察官陳淑玲指揮，深入蒐證偵辦。

專案小組經過長達數月的持續布線蒐證，並仔細研究、分析虛擬貨幣的流向後，今年8月29日及9月1日，先後分成兩波前往李姓嫌犯等4人的住處進行搜索。

專案小組在4名嫌犯的家中，查扣到了扣對帳單、電腦、手機、教戰手冊等物，深入追查後，發現李男等4人，與境外詐欺集團配合犯案。

詐團成員先以投資虛擬貨幣為由，誘騙被害人向謊稱為幣商的李男等4人購買泰達幣，等到被害人取得泰達幣後，詐團再依照詐團的指示，將泰達幣全數轉入詐團所控制，難以追溯、匿名的電子錢包中。

李男等4名嫌犯，再將被害人遭騙的款項提領出來，並交由金主，進而達到協助詐團掩飾金流來源、逃避查緝的目的。即使被害人警覺自己的「投資」有去無回，也因為虛擬貨幣的隱匿性，無法追回。

基隆地檢署透露，4名假幣商涉及的詐騙金額已經高達新台幣5000餘萬元。

檢察官訊問後，認李嫌等4人涉犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項參與犯罪組織、《刑法》第339條之4第1項第3款三人以上共同詐欺；及違反《洗錢防制法》第14條第1項洗錢等罪嫌重大，有羈押之原因且有羈押必要，向基隆地院聲請羈押被告李嫌等4人，並全數羈押禁見獲准。基隆地檢署強調，將持續清查金流，以釐清是否尚有其他被害人。