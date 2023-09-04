壽豐鄉豐山村山邊路二段一帶的民宅，被大量土石沖積下來，十分驚險。（壽豐鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

縣長徐榛蔚、立委傅崐萁以及壽豐鄉長曾淑懿勘災，了解山坡地土石流狀況。（壽豐鄉公所提供／王志偉花蓮傳真）

海葵颱風為花蓮帶來風雨，累積雨量全國之冠，靠近山邊民宅、果園與道路都遭土石泥漿淹沒，在壽豐鄉豐山村山邊路民宅，住戶緊急撤離後，今早回屋內查看，屋前都埋在土礫當中，十分驚險；縣長徐榛蔚勘災表示，待颱風遠颺、地質穩定後，再來做山坡地等災損復建工程。

徐榛蔚下午南下勘災，從壽豐榮樹村開始，最南至富里鄉明里大橋，視察南區便橋封閉、土石坍方與農損情形，並關心收容所的鄉親，立委傅崐萁也一同下鄉勘災，他強調將向中央單位爭取災損補助和經費。

因雨量居全台之冠，各鄉鎮都傳出土石災害情形，秀林鄉銅門村通往市區的聯外堤防防汛道路發生土石泥水滿過防汛道，壽豐鄉豐山村山邊路二段一帶的民宅，昨有居民緊急預防性撤離，但住戶今回屋內查看，發現屋後大量土石沖積下來，整間屋子超過半層樓高全埋在土礫當中，十分驚人，一旁原本是三米深的山溝全部被土石淹沒，鄉長曾淑懿一早便前往各村關心災情，災情陸續由民政科彙整當中。

此外，縣府統計，玉里鎮赤柯山開心谷附近道路中斷、193縣道下德武至瑞穗大橋南端坍方導致道路雙向不通、卓富大橋旁花73線路面塌陷、路基流失、富里鄉明里大橋路面塌陷造成橋樑封閉、卓溪鄉卓清村清水部落聯外道路基塌陷、光復鄉大全街109巷馬太鞍濕地環山車道土石多、豐山村中興街131號強尼莊園旁防汛道路地基下陷等。

縣府強調，縣內68條土石流黃色警戒、103條土石流紅色警戒溪流，近期仍避免不必要的外出活動。至於農業災損都還在查估中。

徐榛蔚指出，花蓮山高水急，山坡含水量很高，有些山坡地果園儘管有擋土牆，也沒有辦法承載崩落的土石，甚至民宅地板上都是泥漿，好在昨天提早撤離保存戶到收容所或依親，感謝各鄉鎮公所與花防部努力，待颱風過後地質穩定後，再來做山坡地復建工程。