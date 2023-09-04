桃園市1名婦女去年懷孕33周因腹痛、子宮收縮，醫師建議在家臥床安胎2周。她向公司請假被拒絕，但仍決定在家安胎。公司認為她曠職超過3天解僱。法院認為，婦女已經請假，確認雙方僱傭關係存在，公司也要賠償婦女5萬元，可上訴。

婦女提告，指擔任公司業務助理，去年底因為懷孕33周腹痛、子宮收縮就醫，經建議在家臥床安胎2周，婦女當天以Line檢附診斷證明，隔天以電話、電子郵件向公司請假，但公司卻稱未依勞工請假規則不准假，並要求員工調職，婦女因繼續請假，公司為此終止勞動契約。

婦女出示醫院回函，醫師建議宜臥床修養2周，足見有安胎修養必要，且公司也自承婦女曾以Line通知需請安胎假2周，也有以電話、電子郵件請安胎假，確實已經完成請假手續。婦女又說，就算是她請假手續未完備造成曠工也是有必要性，而非是「無正當理由」。公司不得終止雙方勞動契約，因此解僱婦女並不合法，雙方僱傭關係仍然存在。她也認為違法解僱，要求精神損害賠償20萬元。

該公司則稱，醫院是建議「宜」安胎，並非「需」安胎，因此考量婦女健康及能力，為婦女安置其他適當工作，且給予調職通知，但婦女沒有報到，也沒請假，公司與婦女聯繫，也未獲得回應，因此終止勞動契約自屬有據。

法院認為，婦女事發以Line通知公司員工，隔天也有電子郵件給公司附上診斷書請假，可知公司知道婦女要請假。審酌婦女當時懷孕33周，屬於早產產期，且子宮收縮，基於維護母體與胎兒健康，本不宜下床走動。婦女以Line、電子郵件通知公司，也符合公司工作規則及勞工請假規則。

法院又說，公司稱請假不完整，但是這只是婦女應該事後補辦完備程序而已，公司後來調動通知中，也沒提到應於何時完備請假手續，卻因婦女3天沒上班終止勞動契約，實有速斷之嫌。因此法院認為公司終止勞動契約，於法無據。

法院指出，而公司拒絕勞工安胎休養，且對勞工不利處分時是基於性別歧視意圖，婦女已經辦理請假手續，公司終止勞動契約並不合法，認為賠償5萬精神撫慰金為宜。