阮氏越南籍夫妻5年前到台南工作，2人趁颱風天停班，3日上午8時騎著註銷車牌的機車到市區遊玩，引來警方盤查，發現2人都是逃逸移工，依違反入出國與移民法送往移民署收容，後續等待遣返。另依法舉發使用註銷車牌行為。

30歲的阮男與28歲阮女為夫妻，5年前一起跨洋來台，在台南市仁德區某工廠工作，直到去年2月11日一起逃逸失聯，四處躲藏當起逃逸移工。

台南市3日因颱風停班停課，2人把握難得的颱風假，騎車到市區遊玩約會，不料他們共乘的機車，原車主已在去年8月死亡，車牌已遭註銷，警方3日在中華西路執行防颱勤務時，發現註銷車牌問題，將其攔下盤查。

阮氏夫妻表示，騎乘的機車是向朋友買來，不知車牌已遭註銷，當天趁颱風假風雨較小，一起到市區遊玩。不料開心出遊1天反遭警方意外識破身分，2人面臨遣返命運。

警員帶回阮氏夫妻回派出所調查，警方確定他們已逃逸1年半的非法移工，將2人依違反入出國及移民法解送移民署專勤隊收容：另針對騎乘註銷牌照機車的違規行為，依法舉發並移置保管機車（處3600元以上1萬800元以下罰鍰）。

出遊變遣返，阮氏夫妻2人落網後低頭不語，搖頭嘆花錢買到牌照有問題的機車，實在倒楣。