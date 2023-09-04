蔡英文竟為「他」罕見彎腰了！ 義民祭上這一幕震撼全場 @ChinaTimes ​

新竹縣新埔鎮褒忠義民廟4日祭典，蔡英文總統、民眾黨總統參選人柯文哲及縣長楊文科等人共同祭拜，新竹縣文化局製作義民廟建廟235週年紀念版的平安符，由義民廟董事長林光華和縣長楊文科致贈給蔡英文總統，並祝她明天出訪順利。而在義民祭上卻出現一段蔡英文暖心的小插曲，原來是在眾人向義民爺初上香的時候，義民廟董事長林光華的拐杖掉了，蔡英文立刻彎腰替林光華撿起，這一幕也讓在場目擊者都留下深刻的印象。

義民廟董事長林光華（右）和縣長楊文科（左）致贈義民廟建廟235週年平安符給蔡英文總統（中），並祝她明年出訪順利。（資料照／羅浚濱攝）

今（4）日蔡英文抵達義民廟之後，見到林光華後就先問候「還好嗎？」而林光華則回「還好、還好」，兩人緊握彼此的雙手、眼神交流許久。而在祭儀開始後，因需拿香祭拜，林光華沒法顧及自身拐杖，因此在鞠躬的時候，拐杖「ㄎ一ㄤ」一聲掉落地面，而當下蔡英文也立刻彎腰撿起，讓在場目擊者都對此舉留下深刻印象。

而蔡英文在致詞指出，義民祭已經傳承235年，是客庄12大節慶中最重要的盛事，從11月11日起還會有義民廟15大庄遶境慶祝活動，謝謝相關人員對保存、傳承義民信仰的付出和努力。

蔡英文說，義民信仰是台灣本土很重要的信仰，她感謝15聯庄和各分香廟的鄉親傳承這個重大無形文化資產，為台灣人帶來保鄉衛土的勇氣，在義民廟隨處可以看到忠跟義2字，忠就是忠於國家，義就是義於家人和同胞，義民精神就是熱愛我們的土地，保護我們的家人。

蔡英文希望義民精神傳承下去，共同打拚讓我們的社會更團結，今年舉辦一個全世界的世界客家博覽會，要完成這樣的特展必須靠許多客家鄉親，從中央到地方的通力合作團結一致才可得。