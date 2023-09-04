華南金控今年結合集團成員華南銀行、華南永昌證券、華南產險、華南永昌投信、華南金資產及華南期貨共同舉辦「幸福大富翁 讓愛永續」活動，首場親子園遊會於9月2日台北松菸文創舉辦，接下來將於9月16日台中LaLaport北館及10月14日高雄大義公園舉辦。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬在台北場開幕致詞時表示，「幸福大富翁，讓愛永續」親子園遊會的目的是希望透過親子活動，增進家人之間的情感交流，並讓家長與孩子走出戶外，藉由趣味闖關遊戲，學習金融理財知識，並建立基礎金融觀念，期望帶給每個家庭快樂的週末時光，讓人人都能成為幸福大富翁。

園遊會活動豐富，共有6大主題、11個攤位，包含永續園藝師、美食大富翁、沉浸大富翁、FUN電大富翁、理財大富翁、熊Q探險隊，議題涵蓋金融理財及環境永續，讓小朋友透過體驗手做植栽、冰淇淋，以及巨型大富翁遊戲、球池及沙坑尋寶、水池釣魚等遊戲闖關，集滿三個關卡還能獲得爆米花與貼紙，現場大朋友及小朋友共同度過歡樂又有意義的一天。華南金融集團非常注重對下一代的培育，希望小朋友透過園遊會活動，認識不同的金融商品，並學會如何善用金融商品。從小培養正確的用錢、存錢、賺錢、守錢觀念，並逐漸累積財富。

另外，本次活動也結合永續議題，希望孩子們學會珍惜地球資源，鞏固環保意識，讓小朋友能夠成為永續尖兵，讓愛發光，也讓地球永續。「幸福大富翁 讓愛永續」活動除了親子園遊會之外，為服務廣大的民眾，還有「線上大富翁挑戰賽」及「申辦抽好禮」活動，融合多項金融知識和金融服務，更祭出2萬元百貨禮券、iPad、Dyson吹風機等豐富大獎及趣味的線上互動遊戲，要帶給參與者滿滿的幸福與收穫。