台南市登革熱疫情不斷延燒，今天新增180例確診，累計已達3788例。鑑於校園為人口密集場所，學生來自不同社區，一旦被校園的蚊子叮咬到，傳染效率將大增，為此登革熱防治中心也提供「校園孳清15招」，協助校園落實登革熱防疫工作。

今天新增病例中，東區最多有45例、安南區41例、永康區24例、北區22例、南區18例、中西區及安平區各10例、關廟區4例、仁德區3例，安定區、新化區及七股區各1例，年齡介於8歲至83歲，全部都由診所或醫院通報確診，防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

受到颱風影響，台南市今天雖停班停課，但市長黃偉哲一早坐鎮災害應變中心聽取各單位簡報時，即指示除應盡快恢復市容外，更重要的是立即無縫接軌展開登革熱防疫工作。

黃偉哲呼籲市民，應把握雨後黃金孳清期，除盡快巡視社區中的各高風險點，包括建築工地、停車場、老舊公寓地下室、空屋、空地、防火巷及屋後溝等，風災後可能形成許多積水之外，學校也是登革熱防疫的重點項目之一，請各學校盡快落實校園環境巡檢，杜絕病媒蚊孳生源。

鑑於校園為人口密集場所，學生來自不同的社區，如果被校園的蚊子叮咬到，傳染效率將大增，因此登防中心提供「校園孳清15招」：1.水桶應倒置、2.水生植物每週換水並刷洗、3.花器底盤不要用、4.水溝要疏通、5.地下室積水應投藥、6.飲料瓶罐要清除、7.冷卻水塔加紗網、8.塑膠袋應清除、9.保麗龍箱應丟棄、10.生態池要有魚、11.樹洞要填平、12.打掃用具放室內、13.洗手檯下方不漏水、14.馬桶要定期沖水、15.垃圾子母車不積水；並提醒校園雨後應立即進行孳生源自我檢查。

另外，市府登革熱稽查大隊持續落實社區孳生源清除及稽查任務，本周在北區共調查1675戶，其中陽性戶13戶，查獲256個積水容器、16個陽性容器，衛教874人次。