美國知名饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West，現改名Ye），在去年與美國話題名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）結束7年婚姻後，傳出與建築師比安卡（Bianca Censori）舉行婚禮。誰料，兩人日前被外媒拍到疑似在船上「解決性需求」的畫面，遭當地人砲轟，而今船公司也發聲了。

肯伊威斯特與比安卡日前飛往義大利旅遊，然而卻屢屢引發爭議，據外媒《每日郵報》報導，除了比安卡「露出上圍兩點」的薄紗服飾遭當地人抨擊；近日更被拍到兩人在威尼斯河搭乘觀光船時，男方看似將臀部露出坐在甲板上，女方則跪坐在他的大腿處，疑似在「幫忙解決性需求」，直到有另一艘載滿遊客的觀光船從旁駛過，肯伊威斯特才收斂行徑，進入船艙迴避。

Kanye West butt out on a boat ride with bianca censori in Italy. pic.twitter.com/Sb1QHuWAyL — TALK'AM (@StrongTalk001) August 29, 2023

此外，據《每日郵報》4日報導，遊船承租公司Venezia Turismo Motoscafi也解釋當時情況，表示相關畫面在公開前，旗下員工「完全不知情」當時情況，「船長必須留意交通情況，而未注意到猥褻事件的發生，如果發生這種情況，他會立即下船並向當局報告。」並指出當時船上還有一位同行者，擋住船長的視線，強調：「我們公司的船肯定不再歡迎威斯特先生和他的妻子。」

事實上，據義大利憲法法庭指出，公共猥褻行為最高可以處309歐元（約1萬元新台幣）罰款，且由於義大利當地的宗教、文化因素，作風普遍保守，使肯伊威斯特與比安卡的「脫序」行為屢屢引發當地人的批評聲浪。