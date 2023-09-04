捷運是許多人日常使用的大眾交通運輸工具之一，不過有時可能會出現一些奇特畫面讓人大開眼界。一位女子近日搭捷運時，竟在捷運車廂地上發現一條黑色蕾絲內褲，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛直呼，當事人根本是故意脫下來的。

原PO在Dcard以「無奇不有的捷運車廂」為題發文表示，當時她才一進車廂就看到內褲，「直接嚇到」；從圖片則可發現，蕾絲內褲明顯捲曲、有穿脫過的痕跡。

對此，許多人紛紛回應，「撿起來拿去推特賣原味內褲啊，還要我講喔」、「這看起來是穿過，故意脫下來的.....」、「真不愧是城裡人，真會玩」、「原味內褲欸，賺爛了賺爛了」、「好噁」、「台灣捷運越來越紐約地鐵了」、「這是被壓在髮圈下面的蛾嗎？」、「這不是我女友掉的嗎…」。

若在捷運上公然脫下內褲，恐會觸反公然猥褻罪或社維法。根據刑法第234條規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金；根據《社維法》規定，於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，處新臺幣6千元以下罰鍰。

★《中時新聞網》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。