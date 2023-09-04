根據民主文教基金會民調顯示，泛藍支持者有22.6％支持柯文哲，61.9％支持侯友宜。對此，前立委郭正亮分析，侯友宜給人感覺是用「一對一」在選，但侯可能要想清楚，「三角督」和「一對一」是不一樣的打法。

根據民主文教基金會今（4）日所公布民調，賴清德32.9％，柯文哲20.5 %，侯友宜17.5％；泛藍支持者有22.6％支持柯文哲，61.9％支持侯友宜。

對此，前立委郭正亮4日在《新聞大白話》分析，泛藍選民大約只有60％到65％支持侯友宜，20％左右支持柯文哲，「我認為，恐怕侯友宜競選策略有問題！」

郭正亮指出，侯友宜給人感覺是用「一對一」在選，「一對一」就會想要爭取中間票，不想把一些議題講得太鮮明，怕得罪中間選民。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮舉例，對於軍人待遇，蔡英文主張明年調高4%，侯友宜說明年要加薪。郭認為，侯友宜為什麼不說加薪10%？侯為什麼不願意用這種方式講話？因為侯友宜以為是在選「一對一」！

郭正亮另以2016年大選為例，朱立倫得票率最後只拿到31％，宋楚瑜拿到12％，朱立倫連國民黨基本盤都拿不到！因為「換住」得罪洪秀柱的票，但要不要在訴求上把洪秀柱的票拉回來？有這樣打嗎？沒有！

「可是去看2020年韓國瑜」，郭正亮深入分析，韓國瑜得票率為38％，宋楚瑜只拿到4.5 %，韓國瑜並且拿到大部分國民黨的支持，因為韓知道是3個人在選，不是「一對一」。

郭正亮直言，侯友宜如果再用「一對一」的打法，路線就會模糊，跟民進黨旗幟鮮明的對比拉不開，侯一定要在泛藍的議題上戰到旗幟鮮明，才可以把國民黨基本盤拉回來！侯可能要想清楚，三人打和「一對一」是不一樣的打法。