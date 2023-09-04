日本佐賀縣唐津市8月底2間養豬場的豬隻相繼感染豬瘟，其中一間是佐賀縣規模第二大的養豬場，飼養了約1萬隻豬隻。佐賀縣政府計畫於這週週末前撲殺完約1萬隻豬。

日本放送協會（NHK）報導，佐賀縣政府8月29日接獲唐津市一間養豬場通報，得知「有6隻小豬死亡」。檢體送至中央政府的檢查機關後，8月30日確定死亡的豬隻感染豬瘟（CSF）。當天晚上該養豬場中約450隻豬隻已被撲殺。

而佐賀縣政府對策本部會議8月31日宣布，另一間飼養約1萬隻豬的養豬場也爆發豬瘟。佐賀縣職員及自衛隊員等，隨即開始輪班執行撲殺作業。

佐賀縣今天上午表示，已經挖掘4個大型掩埋場以掩埋被撲殺的豬隻，但是掩埋場空間可能不足，正在研擬挖掘第5個掩埋場。截至日本時間今天下午4時，已經撲殺完6600隻、約60%的豬隻。

佐賀縣為了防止豬瘟擴大，已經將2間爆發豬瘟的養豬場方圓10公里以內的地區，劃設為限制豬隻移動地區，同時徹底消毒養豬場、增設消毒點，並呼籲農民發現異常時盡快通報。

農林水產省1日確定將九州各縣指定為豬瘟疫苗接種建議地區，這週計畫擬定豬隻接種疫苗時間及制度。

佐賀電視台報導，負責撲殺豬隻的人員得穿著防護衣在高溫中執行作業，昨天至今天共12名佐賀縣職員及自衛隊人員出現中暑症狀。

佐賀縣政府表示，這是繼1971年7月佐賀市及白石町之後，佐賀縣再度出現豬瘟。