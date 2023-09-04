海葵颱風登陸高雄，在海葵逐漸遠離之後，高雄市不動產開發公會、以及大高雄市不動產開發公會等二大高雄建商公會，在短短3小時內號召會員，無私投入多達20組工班、60組機具及120名人力，無畏風雨協助高市府投入傾倒路樹排除作業，儘速恢復市容與道路暢通。

海葵颱風所造成風雨，3日晚間逐漸增強，平均風力達7至8級、最大陣風超過10至11級，部分路樹因強勁風勢而倒塌，經統計路樹倒塌約350件，公園處因應防災工作於颱風來襲前已備妥救災機具人力，於災情發生後連夜展開處理，救災情形至4日中午，累計共動員人力720人次、各式大小機具460部，對影響用路人通行部分，皆已先行完成搶通，其餘也已持續派工進行排除。

為了讓市容儘速恢復，高雄市不動產開發公會號召華友聯開發、隆大營建事業、一功營造、清景麟建築團隊、 銳揚建設、友友建設、仰德建設、 振美建設等，而大高雄不動產開發公會也號召上揚建設、歐美建設、合心開發、國城建設、城揚建設、安庭建設、祥傑建設、甲六園建設、信誠建設等，無畏風雨、動員自身公司員工機具，協助高雄工務局公園處進行路樹傾倒與障礙排除。

高雄工務局4日表示，這次海葵颱風侵襲高雄，造成公園及行道樹受損，事先已備妥救災機具及人力，於災情產生後即第一時間進行救災，並就路樹傾倒阻礙道路部分連夜迅速搶通，救災工作24小時不眠不休持續進行。

而於4日再獲高雄市不動產開發公會陸紹廷理事長，號召公會會員、及高雄市大高雄不動產開發公會洪光佐理事長，率公會會員及一功營造公司林中進董事長所帶領公司團隊，在短短3小時內，提供了20組工班、60組機具、120個人力，協助公園處全面展開路樹清除，並排除交通阻礙及市容恢復工作，4日林欽榮副市長也前往慰勞辛苦工作人員，將公私協力持續加派機具人員全面清除倒塌路樹，以確保市民有安全、暢通用路環境。