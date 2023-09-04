2023大同國際碳市場發展交易論壇研討會，廣邀德意志交易所集團、歐洲能源交易所、德銀遠東投信、綠色經濟推廣協會及國內金融集團，探討如何計劃性減碳，幫助企業淨零轉型。

大同公司本週三也安排北德商務訪台代表團參訪大同建造的台灣埤塘型太陽光電指標案場，這是全台第一口埤塘型太陽光電系統，展現大同在能源光電的實力，為雙方將簽訂的合作備忘錄，提供技術見證。

為達成我國2050淨零排放目標，依據氣候變遷因應法，台灣證券交易所與行政院國家發展基金共同投資成立台灣碳權交易所，今年8月7日掛牌營運，宣告台灣正式進入「碳交易時代」。

隨著國際碳關稅分階段實施，企業面對未來可能的碳稅、碳費或客戶要求，必須積極進行碳盤查，力拚減碳；歐盟將於今年10月試行碳邊境調整機制，台灣碳費徵收亦預計於明年實施，也就是說，淨零減碳已經成為產業維持國際競爭力的必要條件。

大同集團旗下的再生能源售電業公司大同智能，近年積極朝向綠能事業多元化發展。大同智能總經理黃允巍表示，電力新能源為大同的事業發展核心，以集團資源提供綠電創能、儲能、節能及綠電轉供、碳權交易用能之一站式能源服務。

本月13日，大同集團將舉辦2023大同國際碳市場發展交易論壇，邀請各界菁英參加「全球淨零碳排發展-台灣企業因應之道與商機」研討會，會中將與歐洲能源交易所簽訂合作備忘錄，攜手國際共同向環境永續的目標邁進，開啟碳交易的全球商機。