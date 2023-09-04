銀行資金調度主管表示，第三季股利發放潮，7～8月股利發放旺季，因應外資股利入袋後匯出需求，銀行短期資金需求上升，加上升息步入尾聲，央行按慣例反向調節，8月定存單餘額雖小幅上升，但仍維持在低水位，後續預料逐步回到疫情前7兆元常態。

央行長期透過公開市場操作，每日發行7天、28天期定存單，提供銀行過剩資金去化與調度工具，採主動申購方式。其他還有定期發行的91天期、182天期存單，基本上每兩周發行1次。

觀察近年央行公開市場操作，2020年疫情爆發，全球央行降息救經濟，而後央行反向加發定存單回收閒錢，未到期定存單餘額在2021年底一度飆至9.32兆元史上新高；而去年起全球央行升息，我國央行也升息3碼，央行減發定存單調節提供市場流動性，去年6月起未到期定存單餘額跌破9兆元，後續都維持在8兆元上下。

觀察每年短期資金需求高峰，除了農曆年前、年中報稅季，還有第三季台股現金股利發放，央行近期減發定存單彈性調節，而8月股利發放進入尾聲，央行則小幅加發定存單。

觀察近期央行公開市場操作，央行5月因應繳稅資金需求，單月減發定存單2,630.7億元後，6月再大幅減發定存單1,724.4億元，7月減發15.8億元，8月小幅加發289.7億元，而9月以來央行已減發435.4億元。

銀行主管分析，去年上市櫃股息總計達2兆餘元，是史上次高水準，連二年維持在2兆元以上，短期資金需求暴增，而9月底還有連假因素，資金持續趨緊，預料央行為提供更充裕的流動性需求，減發定存單調節方向不變。