普丁是否有替身? 這個話題已持續多年，沒有定論。然而烏克蘭軍情局長布達諾夫(Kyrylo Budanov)也支持此說，他認為「真正的普丁」，已經一年多沒有公開露面了，現在看的到的只是替身。

布達諾夫是在接受自由歐洲電台(RFERL)克里米亞分台的節目，主持人安潔利卡‧魯登科(Anzhelika Rudenko)採訪時表示：「大家都認識的普丁，最後一次露面是在2022年6月26日左右。之後出現的那個人，不是普丁。」

主持人問：「那麼他(普丁)可能已經死了，或者他的健康狀況非常糟糕？」布達諾夫回答說：「或者他不想出現，有很多不同的原因。」

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布達諾夫引用最近的一段新聞影片，普丁看手錶的習慣出現錯誤。真正的普丁是把手錶戴在右手腕上，但在這段影片裡，這人卻看向自己的左手腕，發現沒有手錶。之後普丁把手錶摘下並開始擺弄它，似乎在緩解尷尬。

主持人問布達諾夫：「這是真正的普丁嗎？」 布達諾夫回答說：「就留給每個人（來決定），這樣每個人都有想像空間」

主持人說她相信這是一個替身，而不是真正的普丁。布達諾夫回答說：「我也是」。

布達諾夫很早就提出普丁有替身的說法。他說，我們具體分析了三個不同的普丁，但實際的替身數量不確定。

暴露他們差異的包括身高、手勢、肢體語言、耳垂，因為它們對每個人來說都是獨一無二的。

烏克蘭內政部官員格拉什琴科貼出3張普丁的側臉，下巴有明顯的差別。(圖/Anton Gerashchenko twitter)
烏克蘭內政部官員格拉什琴科貼出3張普丁的側臉，下巴有明顯的差別。(圖/Anton Gerashchenko twitter)

基輔官員安東•格拉什琴科(Anton Gerashchenko)在去年發布了三張普丁的側面，下巴明顯不同，他嘲笑道：「普丁，你的下巴怎麼了？」

文章來源：Now Ukraine spy chief trolls Russia by suggesting that Vladimir Putin is DEAD and has been using doppelgängers in his place for the past year

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