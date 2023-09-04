蚵農想請機具進入卻遭拒絕，只能眼睜睜看牡蠣在岸邊無法上岸，有些牡蠣甚至已開口死亡。（翁億頴提供提供∕呂妍庭嘉義傳真）

海葵颱風襲台，嘉義沿海港口皆列管制區，布袋鎮一名蚵農在管制前搶收牡蠣，因故暫置在膠筏，隔天要把牡蠣吊上岸，疑與海巡署第四岸巡隊布袋安檢所人員溝通不良，海巡誤以為蚵農要出海直接拒絕，引發執法不通人情爭議，第四岸巡隊解釋「誤會一場」，因蚵農打電話說「吊蚵」，同仁以為他要出海作吊蚵才會依法回絕，經說明、協助後，已化解爭議。

縣府9月2日下午2點將沿海東石、布袋等港口列為危險警戒區域範圍禁止進入，接獲蚵農陳情的岑海里長翁億頴說，蚵農9月2日早上出海搶收後，還未請機具將牡蠣吊上岸，下午就因管制命令發布，隔天蚵農想請機具進入卻遭拒絕，只能眼睜睜看牡蠣在岸邊無法收成，有些牡蠣甚至已開口死亡。

翁億頴質疑，蚵農只是要到布新橋下吊已搶收到船上的牡蠣「為什麼不行？」質疑海巡人員將避風港變成「逼瘋港」，希望公部門苦民所苦。

第四岸巡隊澄清是誤會，指管制公告主要是限制出海作業，並未管制漁民、蚵農到自己船上拿放東西或做防颱準備，因當時蚵農打電話說要去「吊蚵」，安檢所同仁誤以為對方要出海吊蚵，不清楚牡蠣已經收到船上，直到里長來反映，進一步了解才知道是誤會，事後已溝通清楚，也讓蚵農取回牡蠣了。

第四岸巡隊強調，海巡限制出海是依法行事，這件事是特例、偶發，是溝通上出現問題，希望不要抹煞海巡同仁守護海區安全的努力。

至於蚵農損失是否符合天然災害條件？縣府農業處表示，已收成的牡蠣，包括在船上、拉回岸邊等不符合救助條件，且要申請天然災害救助，需有一定損害比例和條件。