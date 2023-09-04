三鶯地區睽違10年以上，迎來首位國際交換生，希望拓展鶯歌工商學生國際視野，促進國際教育學習交流（鶯歌工商提供）

新北市鶯歌工商和國際扶輪社合作，終於迎來首位來自法國的國際交換生Liz Meyer Martello（梅怡綺），新同學甚至還有可愛的綽號－栗子。而Liz也是三鶯地區超過10年來，第1位國際交換生。Liz在開學典禮與行政會議歡迎會上，中、英、法文穿插自我介紹，讓新學期一開始在校園中就吹起了濃濃的國際風。

Liz就讀廣設科廣一孝班，學校特別為她安排了一張「個人專屬課表」，除了以「廣一孝」為主要融入班級之外，也將與「陶工科」與「廣設科」的同學共同學習「陶瓷傳統技藝」、「繪畫基礎實習」等專業課程，還會與體育班、陶工科一起學習數位影像處理實習和陶瓷傳統技藝師徒制課程(手捏壺、茶席)等實作內容，且因為Liz喜歡排球，學校也安排她加入排球社團，另外更有音樂、美術等通識課程。

Liz表示，來台灣的這幾天她原本非常緊張，但是第1天進到班上就感受到同學們的友善與親切，要謝謝導師歸秀梅特別請同學為他準備適宜的學習環境，希望這1年能學好中文，好好感受及學習台灣特有的文化。

鶯歌工商推展國際教育首重「國際交流」及「全球責任」，這次結合扶輪社RYE（Rotary Youth Exchange，國際扶輪青少年交換）推展國際學生交流的理念，今年首次接待來自法國的學生，藉由彼此學習互動，讓本校學生拓展國際視野，也讓交換生學習到台灣的語言及文化。

曾任扶輪社長的家長會長葉志敬會長，RYE國際交換生的理念來自於「交流」和「互惠」，秉持以本國文化為主體，並考量國際交換生的個別文化與差異，除了浸潤式的入班學習模式之外，還會注重適性展能的學習。

而國際扶輪社國際交換生的委員呂國昀，則是促成這次交換計畫的推手，另外還有全國高中家長大聯盟理事長蕭錦戎，透過他們的引薦與媒合，才能促成這樣的機會，相信Liz能為鶯歌工商師生帶來特別的經驗。

鶯歌工商校長顏龍源校長表示，全校師生對於法國交換生Liz都非常興奮期待，也會妥善運用寶貴的資源、機會和經驗，增加師生國際教育的交流機會，也希望有更多像扶輪社這樣的團體及熱心人士，幫助學校的國際教育交流發展。

廣一孝班的陳同學說很興奮很和Liz同班；資一忠班的林同學也希望她能在台灣好好玩，留下很好的回憶；資一愛班的謝同學則認為Liz敢自己出國很勇敢。