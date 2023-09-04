至於黑機關國營事業管理委員會將走入歷史，組改後變成國營事業管理司，首任司長由現任國營會組長胡文中以副司長暫代司長一職。至於副主委陳昭義及執行長劉明忠，原都已屆齡退休，組改後無法留任事業管理司。據了解，經長王美花為繼續借用其長才，不排除未來以任務編組形式另作布局。

經濟部組改後將維持原名，底下有10個三級機關，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查與礦業管理中心。經部主祕將有所異動，由研發會政策企劃出身的陳怡鈴，在主祕一職長達近8年，將轉換跑道出任標準局長，實際接觸第一線業務歷練；其留下遺缺則由打響口罩國家隊名號的工業局副局長楊志清出任。

在人事布局方面，新增設5個署，首任署長都由老將續任或升任，商業司改制為商業發展署後，將掌管全國93萬家商業服務業，首任署長為蘇文玲，升格後將會有更多資源協助輔導業者，提升產業國際競爭力。

工業局改制為「產業發展署」後，轉變為兼具「政策規劃」與「業務執行」角色的「署」，以強化政策規劃的獨立性，並提升提升製造業、技術服務業的業務量能。首任署長由連錦漳出任，副署長由鄒宇新出任。連錦漳日前受訪時曾表示，升格後強化既有產業服務與發展量能；加強協助傳統產業低碳化、智慧化等轉型；並加強國際鏈結，吸引更多國際大廠來台投資，加強半導體產業國際供應鏈合作等。

工業局現行業務中的產業輔導，以及中辦的工廠輔導和產業政策規劃等業務，將移入產業發展署；至於原工業區組及所掌的工業區管理、科技產業園區管理等業務，則將移入由「加工出口區管理處」改制而成的「產業園區管理局」，首任局長仍為楊伯耕。