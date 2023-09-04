近日威尼斯影展時，巨星梁朝偉從導演李安手上接下終身成就獎的落淚畫面成為話題，但其實Miu Miu在威尼斯影展攜手坎城影展金攝影機獎得主，克羅埃西亞電影製作人Antoneta Alamat Kusijanovic執導Miu Miu 女人的故事 (Women’s Tales)系列短片新作《Stane》，也將在威尼斯影展之威尼斯日首映，也成為一時話題。

女人的故事吸引一眾女性電影工作者加入委員會，成員包含過去拍攝第五部女人的故事導演Ava DuVemay、知名導演兼演員Maggie Gyllenhaal、藝術指導Catherine Martin，同時包含創辦人Miuccia Prada與創始委員之一的Verde Visconti，該委員會宗旨相當明確，即是吸引觀眾、創作者和建立高度黏著性的粉絲，同時也為所有女性電影人提供服務，創造更大的文化影響力。