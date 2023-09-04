台灣高鐵近期宣布取消車票「自由座車廂10-12節」字樣，被外界批評坐實「高鐵台鐵化」的疑慮；對此高鐵重申仍有將近8成的車次是搭配3節自由座車廂，且都是為了因應通勤及周末尖峰時段的搭車人潮。此外「對號座車廂走道供自由座旅客站立」，也是超尖峰時段才會發生的個案狀況。

8月中旬有網友抱怨自己在搭高鐵時聽到列車長廣播表示「今日由於人多，自由座的旅客可以站到一般車廂」，車廂瞬間變得又擠又吵。網友並直呼「買高鐵就是要好一點的服務、安靜一點的空間、快一點到家、貴一點沒關係，結果現在只剩後面兩項，根本就是台鐵化」。

不料，高鐵8月31日宣布，由於台灣高鐵部分列車的自由座已不再限於後3節車廂，因此9月1日起車票取消「自由座車廂10-12節」字樣。網友表示，高鐵直接改革自由座的制度，讓多數乘客都不能接受。

對此，高鐵特別做出5項說明。首先，高鐵近年已持續依據旅客搭乘特性及需求，規劃各車次自由座車廂數為3、4、5或8節（高鐵共12節車廂），並不是9月1日才開始改變。9月1日的措施僅是要使票面資訊名實相符，避免自由座旅客混淆。

其次，近8成高鐵列車的自由座車廂仍是3節。高鐵統計，目前每周1025班次，其中805班是3節自由座車廂，占78.5％；4節自由座有127班，占12.4％；5節自由座有63班，占6.1％；8節自由座僅29班，均是行駛南港-台中的區間通勤列車，占2.8％。超過3節自由座車廂的車次，都是通勤及周末尖峰時段開行。

高鐵指出，自由座是參考日本JR新幹線「自由席」作法，日本JR新幹線車票只載明「新幹線自由席特急券」，沒標示車廂位置，都是以時刻表資訊、網頁、月台標示等引導旅客搭乘。

此外，有網友擔心自由座設在哪幾個車廂，是否由高鐵公司臨時起意？高鐵表示，從高鐵車票開賣日（發車前29天）起，對號座／自由座車廂配置即固定，不會發生臨時將對號座車廂改為自由座車廂的情形。

最後，對號座車廂走道供自由座旅客站立，會變成常態嗎？對此高鐵表示，這是只有疏運、假日等「超尖峰時段」才會發生的個案措施，且自由座旅客亦不可因此占用對號座座位。