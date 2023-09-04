匯流最新總統大選民調做了2000份，1000份手機、1000份市話，結果民進黨賴清德29.7％，民眾黨柯文哲23.4％，國民黨侯友宜14.8％，無黨籍郭台銘12.6％。精神科醫師沈政男分析指出，在野候選人靠棄保獨自勝選並非完全不可能，比賽還沒結束，垃圾時間還沒到來。賴清德的地板鐵票約僅2成2到2成5，郭可能拉走賴的淺綠或中間選民。談藍白合或靠棄保勝選？柯文哲與民眾黨將陷入抉擇難題，史上最精采的總統選戰好戲來了。

「看了那麼久的2024總統大選民調，就是等待這一份！」沈政男今(4日)在臉書發文表示，最新匯流民調竟然做了2000份，1000份手機、1000份市話，然後統計出半手機半市話、純市話兩份民調結果。「然後，終結了這幾個月所有的民調討論了！」在半市話半手機的調查底下，四腳督目前的數字就是賴/柯/侯/郭=30/23/16/14。如果是純市話調查，賴清德就會升到35，而柯文哲降到20以下，跟侯友宜與郭台銘差不了多少。

沈政男提到，再看TVBS的最新四腳督民調，也是半手機半市話，其結果也跟匯流的半手機半市話幾乎完全一樣，也就是賴清德約30％，跟柯文哲差距6到7％，而其他兩人都在15％左右。然後看郭台銘與柯文哲的所謂內參民調，也是半手機半市話，其數據也跟上述兩者差不多。

「我前陣子有沒有說賴清德支持度攀上4成，可能是抽樣誤差？」沈政男強調，一堆親綠媒體在那邊分析來分析去，說是4成代表如何又如何，現在又要怎麼自圓其說？「從最新民調可以知道，注意了：比賽還沒結束喔！垃圾時間，還沒到來！」因為，賴清德與柯文哲在四腳督底下的民調只差6到7％，只要侯友宜與郭台銘的支持者屆時認定柯文哲比較可能勝選，便可能產生棄保效應，讓選情一舉翻盤。

沈政男指出，只差6到7％，而看藍白的基本盤有多少？23+16+14=53，而綠只有30，等於非綠比綠營選票多了7、8成。「到底要談藍白合，還是獨自參選到底，靠棄保勝選？只差6到7％，真的是難以抉擇啊！就讓柯文哲去多搔一些頭好了？」沈政男認為，如果侯友宜願意當副手就藍白合，而如果不願意，柯文哲就獨自參選到底。至於郭台銘，就聯合侯友宜把他棄保掉，「好戲，就要到來！顯然是史上最精采的總統選戰了！」