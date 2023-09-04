風雨未達標！嘉義縣明5日正常上班、上課 19:202023/09/04 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣明(5)日未達停班停課標準，所以明日正常上班、正常上課。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣政府公告，依據中央氣象局預報資訊顯示，嘉義縣明（5）日未達停班停課標準，所以明天正常上班、正常上課。 海葵颱風影響！桃園市復興區光華國小4日停班停課 今天早點睡！嘉義市明恢復正常上班、上課 海葵來襲！台中預防性颱風假 門診暫停、百貨照常開門迎賓 #海葵 #颱風假 #停班停課 #嘉義縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵來襲！屏東3395戶仍停電 台電全力動員搶修 09:452023/09/04 生活 未達停班課標準 金門宣布 9／5照常上班上課 19:152023/09/04 生活 海葵颱風橫掃高雄 尚有逾6000戶停電 09:102023/09/04 生活 睽違7年颱風假 台中賣場、餐廳人潮炸鍋 16:272023/09/04 生活 台中無風無雨停班課！在地人「沒公車搭」氣炸 1原因被罵翻 16:402023/09/04 生活 海葵掃高雄 12家百貨營業市間曝 僅1家今休館1天！ 10:122023/09/04 生活 海葵颱風屏東停電曾達1萬5499戶 下午6時前已全數復電 18:322023/09/04 生活 「海葵」未到金門已傳零星災情 近700戶停電台電急搶修 13:062023/09/04 生活 賺到1天颱風假 台中百貨公司周邊被車潮塞爆 13:182023/09/04 生活 海葵大雨轟炸 Global Mall、漢神中午前暫停營業 10:052023/09/04 生活 再放一天！海葵颱風離台 高雄4區5日停班課 18:252023/09/04 生活 海葵造成6594餘戶停電 台電新營區尚有約120缺電中 11:272023/09/04 生活 台中今爽放颱風假 盧秀燕看完IG說話了 13:292023/09/04 政治 高雄今放颱風假 百貨僅1家停業、其他家營業時間出爐 10:482023/09/04 生活 苗栗不放颱風假遭刷負評 鍾東錦回4字縣民全死心 10:342023/09/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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