台南市政府傍晚公告，根據中央氣象局預報資訊顯示，台南市5日風雨未達停班、停課標準，因此明天正常上班、正常上課。

今天早點睡！嘉義市明恢復正常上班、上課
風雨未達標！嘉義縣明5日正常上班、上課
睽違7年颱風假 台中賣場、餐廳人潮炸鍋
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