新北環保局蘇姓、徐姓隊員今年2月協助制伏在馬路上攻擊民眾的歹徒（新北環保局提供）

蔡宗穎／新北報導

新北環保局新莊區清潔隊員連日偉8月27日在新莊區中港路執勤時，目睹民眾騎車自摔，機車甚至起火燃燒，他隨即用資源回收車阻擋車輛往來，拿車上的滅火器撲滅火勢。環保局長程大維表示，連員在職勤時發現民眾有急難情形，能處變不驚，發揮平日所學滅火技能，排除緊急狀況，值得嘉許。

環保局表示，51歲的連員，已在清潔隊服務14年，目前負責資源回收工作，平時表現良好，也時常支援各項防災演練活動。連員則說，有機會幫助到民眾是很開心的事，回想當日情形，當下路過發現馬路中冒著熊熊火光，警察忙著維持交通，避免其他車輛靠近發生危險，自己也沒想太多，就趕緊拿滅火器，停車下來幫忙。

另外，同樣見義勇為的還有今年2月底，蘇姓、徐姓2名廚餘班收運隊員在深坑區執勤時，發現有人呼救，還有民眾被壓制攻擊，立即下車制伏歹徒，事後也積極配合警方調查。程大維表示，2名隊員見義勇為，勇氣可嘉。

環保局表示，這2名隊員是近年透過清潔隊員甄試進用，都是25歲左右，工作之餘也會利用時間持續進修，平日表現優異。針對這些見義勇為、熱心助人的行為，環保局除給予同仁最大肯定，也都會給予行政獎勵，鼓勵隊員們不只做好自己的本質工作，也能持續回饋社會。