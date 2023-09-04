中山警緝拿畫面。（照片 / 劉詠韻翻攝）

警方於8月24日持拘、搜票查緝郭嫌等5名到案，同時查扣行動電話2支、印有幫派組織字樣之背心2件、第二、三級毒品咖啡包70包。（照片 / 中山分局提供）

幫女友討40萬！竹聯赤龍會大哥囚禁欠債男 凌虐19日全身刀傷

竹聯幫赤龍會大哥郭姓男子，涉替擔任酒店幹部的女友討債40萬，並找來幫派弟兄囚禁被害人陳姓男子時長19日。期間，陳男慘遭眾人輪番痛毆，身上各處更遍佈刀，傷勢嚴重，經醫院通報，案情方才曝光。中山警分局循線搜索、逮捕郭男等5人到案，查獲70包毒品咖啡包，全案依照恐嚇、妨害自由、傷害、組織犯罪條例等罪嫌送辦，移請台北地檢署偵辦；訊後以3萬至10萬元交保。

根據警方調查，被害人陳男因積欠王女債款，王女於2月22日藉協調債務為由，將陳男騙至中山區吉林路上某便利商店見面。待陳男赴約到場後，王女隨即夥同郭男等人將陳男強帶上車，並載往淡水區關押19日，期間施以毆打、逼簽面額60萬本票3張。

中山分局指出，今年4月初經醫院向警方通報一名男子傷勢嚴重，疑遭群眾毆打。警方獲報後，循線查出有民眾疑遭不法幫派組織拘禁毆打，經調查，後聲請搜索票及拘票分別於台北市大同區、新北市淡水區，成功緝獲郭男等5名犯嫌到案。

警方鎖定犯嫌身份，發現主嫌郭男為竹聯幫赤龍會成員，後報請台北地檢署指揮，並於8月24日持拘、搜票查緝郭嫌等5名到案，同時查扣行動電話2支、印有幫派組織字樣之背心2件、第二、三級毒品咖啡包70包；全案除依恐嚇、妨害自由、傷害及組織犯罪條例等罪嫌將上記成員移請台北地檢署偵辦。

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