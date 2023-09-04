南橫公路台20線利稻段交通受阻，目前人車無法通行，預計9月7日17時搶通。（胡勝豪提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東海端鄉利稻村頓失聯外道路，颱風期間至今已封村停水停電2天，目前被糧充足。（胡勝豪提供／蕭嘉蕙台東傳真）

受海葵颱風影響，南橫公路台20線不敵大雨沖刷，173k＋500路基流失約20公尺，阻斷雙向道路無法通行，利稻村頓失唯一聯外要道，宛如陸上孤島，關山工務段預計於9月7日17時搶修完成開放通車。

公路總局關山工務段今公告，台東縣海端鄉台20線利稻至霧鹿路段，受海葵颱風累積降下441.7毫米、直逼超大豪雨等級影響，沿線171K＋200、172K＋200等多處坍方阻斷，即日起實施道路封閉進行搶修，預計於9月5日下午12時搶通。

另外，台20線173k＋500處也發生路基流失，缺口面積約20公尺。利稻村民苦喊，颱風前夕預警性封閉道路至今，已封村停水停電2天，現在颱風走了，連外道路卻掏空，真的傻眼又無奈。

台東縣議員張全馨嵐表示，前幾天就發現路面有異常，今天就接獲許多民眾反映，確定有路面流失，希望公路局能儘快修復。

關山工務段段長林進芳表示，整個路面只剩下靠山壁的水溝，目前人車無法通行，經調查利稻村重症及病患已於9月2日下午6時撤離，人員安全備糧可供14天。

林進芳表示，搶修機具和人力明天將進場，施作鋼軌樁、擋土工程，爭取開放單線雙向通行，如民眾有必要，他們會先搶修行人道供居民進出，預計9月7日17時搶通。

南橫公路埡口山莊附近的「雪峰橋」今年7月間路基流失，預計於10月搶通，現在利稻東端也發生地基流失，阻斷交通，利稻部落宛如陸上孤島。