為減少紙張消耗，打造淨零碳排永續發展城市，新北市政府農業局推動水保審查業務數位及雲端化，讓申請作業更簡易便捷，目前開放「新北市水土保持數位治理平台」，可以線上申請水土保持計畫審查，民眾也可以即時查閱委託專業技師辦理水土保持計畫後的進度，透過減少紙張消耗每年減少9450公斤碳排放量，更預計2024年起水保申請全面採線上審查。

農業局為精進水土保持審查效率，將技術及行政審查分離，由農業局審查行政文件、水保專業單位審查專業技術，原先平均核定天數需224日，現在平均以可在100日內核定。今年更推動水保審查數位化，從承辦技師線上送出申請書件、受理後通知申請人線上繳交審查費用、公會召開會議進行專業技術審查、到核定水土保持計畫都無需透過紙本往返，有效減少因紙本郵寄花費的成本。

另外，除了減少紙本文件往返，也讓民眾在線上即時查詢審查進度，不用再以公文或電話詢問，平台也提醒民眾與技師補正內容與截止時間。在核定後，民眾或技師要查看核定後計畫書圖，也可以在線上瀏覽，不用再隨身攜帶後重紙本文件，達到行動治理智慧生活。

新北市每年約有140件水土保持計畫申請案件，每1件申請案件約使用1.5箱A4紙，申請案件全面數位化後每年將能減少50萬張紙消耗，減少約9450公斤的碳排放量。

農業局長李玟表示，將持續精進水土保持數位治理平台，未來不只提供數位水保申請，也會開放查詢新北市山坡地範圍，提供民眾單一入口、多元服務的智慧生活網，落實水保治理數位化、雲端化。

平台也有教學使用手冊提供給承辦技師熟悉線上申請流程，以便未來直接透過網路辦理水保申請。