新生代女星宋祖兒是童星出身，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，靈動可愛的演技讓許多觀眾印象深刻，成年後外貌神似張柏芝，被網友稱是「小張柏芝」，近日她被實名舉報疑似逃漏稅，另一位小童星，22歲女星蔣依依也遭人舉報逃漏稅，沉默一天她透過工作室回應原因。

蔣依依4日透過工作室發聲，表示2016到2021年間，蔣依依與美拉久禾文化公司（後更名玖禾禧兆）簽下經紀約，由該公司負責處理演藝事務，後來公司提出讓蔣依依母親劉艷林替未成年的蔣依依註冊工作室，後來玖禾安排工作人員和財務對接，全面掌管工作室的證照、印章、銀行帳號與財務帳冊等物，雖然劉艷林多次要求返還相關物品，並核查相關財務，但玖禾持續拖延、拒絕。

直到2021年蔣依依方才取得資料，發現玖禾的財務管理混亂，蔣依依方花時間整理後發現稅務繳納存在問題，當年12月稅務局對全國演藝人員展開稅務抽查，蔣依依方收到通知後就安排專人到稅務局進行匯報，並完成2019年到2021年的自行申報繳納，當時稅務局沒有做出任何處罰決定，他們也主動向屬地稅務局繳納申報2016年到2018年的稅款。今年5月蔣依依遭人舉報，團隊如實與稅務局溝通，也按照要求重新計算稅款並繳納。

蔣依依工作室表示玖禾曾對蔣依依隱瞞業務收益，未能按時履行法定義務深感抱歉，未來會不斷加強財稅知識，充分吸取教訓，履行法規要求和納稅義務。同時曬出過去的單據與對話紀錄，有網友認為該起事件是前經紀公司未申報，且蔣依依與前經紀公司鬧解約，前公司的問題比較大。