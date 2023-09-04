警方至嫌犯住處搜索。（翻攝畫面）

警方查扣印有幫派字樣的背心。（胡欣男攝）

刑事局長周幼偉（左）視察專案掃蕩的績效。（胡欣男攝）

喜歡上男模店找尋刺激的28歲陳姓男子，流連男模店欠了王姓女業績幹部約50萬酒錢。今年2月，王女男友、有竹聯幫地堂赤龍會背景的郭姓男子，以協調債務為由，將陳押往新北市淡水的民宅囚禁，期間不斷凌虐毆打逼債，關了20天，直至遍體鱗傷才獲釋。北市警中山分局經連月蒐證，日前拘提郭等5名嫌犯，依組織犯罪等罪嫌移送，全案擴大偵辦中。

據了解，陳姓男子有上「男模店」找男人尋歡的習慣，積欠21歲王姓女業幹約50萬酒單不還，王女認為陳耍賴，2月22日與34歲郭姓男友，夥同其他共犯，假意約陳到北市中山區的超商喬債務，見面後隨即把他帶上車，押往淡水區的民宅，一連換了好幾處囚禁，期間不斷毆打逼債，並逼簽面額60萬本票3張。

20天後，陳傷痕累累被用假身分證送往淡水馬偕醫院急救，雖然身上多處挫傷、刀傷，所幸沒有生命危險。中山分局輾轉獲報，連月來清查，鎖定郭姓男子的身分，發現他是竹聯幫地堂赤龍會的成員，報請台北地檢署指揮偵辦，上月底持拘、搜票查緝郭嫌等5人到案，並查扣印有幫派組織字樣的背心、70包毒咖啡，全案依恐嚇、妨害自由、傷害、組織與毒品等罪嫌送辦。

中山分局重申，對於暴力犯罪絕不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施威力掃蕩，讓不法犯罪無所遁形、淨化社會治安。