南京市4日舉行解讀《南京市全力促進經濟持續回升向好若干政策措施》新聞發佈會，宣佈進一步降低落戶門檻，放寬人才落戶條件。其中包括6個方面23條內容。南京市公安局人口管理支隊副支隊長馬陽表示，將進一步降低落戶門檻，放寬人才落戶條件，擬會同人社局進行調研並修訂《南京市人才落戶實施辦法》，新增「35周歲（含）以下大專學歷畢業生，正在南京市繳納社保即可落戶」內容，並適時印發實施。

另外在「推進戶籍准入同城化，長三角區域社保繳納年限均可累計納入南京市繳納年限計算」的政策落地方面，南京市公安局擬調整修訂《南京市關於浦口、六合、溧水、高淳四區落戶政策實施辦法》，擴大社保累計認可範圍，由原來對「省內繳納城鎮職工社保累計認可」擴大到對「長三角區域三省一市繳納城鎮職工社保累計認可」，也就是在申請人滿足落戶基本條件前提下，對長三角區域社保繳納年限累計納入南京繳納年限計算。