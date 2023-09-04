台積電美國亞歷桑那廠進度延宕，還爆發勞工爭議，美國工人不斷對外媒狠嗆台積電管理疏失，但比美國廠還晚動工的日本熊本廠，不但即將竣工，可按照計畫在明年底量產，辦公大樓部分設施更已在8月啟用。

台積電位於日本熊本縣菊陽町的半導體工廠在2022年4月動工。據《熊本日日新聞》報導，動工1年4個月後的現在，白色外牆的全新廠房拔地而起。配合部分辦公大樓啟用，8月至9月底預計將有600名來自台灣的台積電員工及其家屬陸續移居熊本。

在台灣接受培訓的200名索尼集團借調員工也將陸續返回日本。2023年4月加入台積電熊本廠的125名大學應屆畢業生，目前正在台灣受訓。熊本廠的總員工數預計仍為1700人。

台積電熊本廠由台積電、日本索尼集團與電裝公司（DENSO）共同出資。而派駐熊本廠的台積電員工將有400人，加上員工家屬約350人，總計約750人前往熊本，比原先計畫增加約2成。

至於廠房部分，台積電熊本廠預計在年底開始將製造設備搬入工廠。在安裝完畢並架設生產線後，從2024年底開始量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米晶圓。

除了員工陸續就位，台積電員工的子女4日也在熊本市東區的熊本國際學校（KIS）展開新的學期。據《熊本日日新聞》報導，截至目前為止，小學部與中學部已招收約10名台積電相關事業員工的子女。有位13歲女學生表示，很高興能在熊本展開新的學校生活，對於課程相當期待。

隨著台積電進軍熊本，該校預計來自台灣的學生不斷增加，不但完成新校舍的整建，還增聘了4位台灣老師。