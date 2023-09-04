台灣精品咖啡連鎖品牌「黑沃咖啡」積極布局海外市場，目前在馬來西亞、汶萊等東南亞國家成功開展35家直營店，今年海外展店目標50家，加上台灣目前總店數52家，預期11月底前，黑沃海內外總店數將可突破百家里程碑！

黑沃咖啡創辦人林佩霓透露，黑沃海外布局的下一步，將進軍美國市場！而黑沃海外成功展店的關鍵之一，就是對咖啡品質的堅持，全世界深入產區找尋高品質咖啡豆原物料進口，MIT台灣烘豆再飄香全世界!

值得一提的是，全球咖啡業界最受矚目的生豆競標賽「Best of Panama (BOP)」，已於8月底開拍，吸引了大批國際買家爭相搶標！黑沃咖啡最後以一公斤2504美元的天價，標下今年咖啡豆黑馬-托圖馬莊園的藝伎日曬冠軍，國際評審綜合評分96.25，杯測獲得極高評價，一杯咖啡相當於新台幣5000元，這也是黑沃咖啡連續六年標得世界冠軍咖啡豆！ 今年五月，黑沃咖啡創辦人林佩霓受邀擔任2023 BOP國際評審，杯測多達50支精品咖啡時，一喝到托圖馬藝伎日曬，便被它獨特迷人的風味給迷住，「強勢來襲的茉莉花、日本和歌山水蜜桃與晴王麝香葡萄的柔和香氣，口感就像Salon沙龍香檳般的綿密，甚至有評審給了100分的肯定」！

林佩霓說，除了散發著白色花朵帶來的高冷風味，還有奶油和榛果的味道，口感圓潤、平衡、層次複雜，是一款難得的稀世珍品。即便不是出自知名莊園，林佩霓仍堅信這支咖啡豆一定能奪下優異成績！

黑沃咖啡獨具慧眼，這支咖啡豆最終奪下今年度冠軍榮耀，成為2023 BOP競豆大黑馬！不過，林佩霓強調：「除了BOP競標咖啡豆之外，來自全世界獨特風味的咖啡，在黑沃咖啡門市都可以找到符合自己預算的咖啡味」！

此外，黑沃咖啡不只服務傳統喝黑咖啡群眾，更創新研發出適合拿鐵族群的咖啡極萃液！

林佩霓表示，咖啡消費族群之中，約有七成習慣喝拿鐵，多年來常有消費者詢問黑沃：「濾掛式咖啡包可否加牛奶變成拿鐵？」黑沃咖啡聽到了拿鐵族的心聲，因此顛覆科技、將傳統濾掛咖啡包改良為咖啡極萃液，咖啡濃縮至25ml，經過高溫殺菌製程，咖啡極萃液可於常溫保存2年，讓消費者不受時間、地點限制，隨時可以享用一杯美味的精品咖啡，或是變化調製拿鐵、卡布奇諾等咖啡飲品，甚至做出各式各樣咖啡風味的甜食飲料。

隨著中秋節的腳步接近，為搶攻送禮商機，黑沃今年主打「跨月極萃中秋禮盒」，每盒售價600元，內含黑沃精選的濾掛式精品咖啡包8包，以及獨創的常溫咖啡極萃液15包，成為今年中秋節最特別的咖啡禮盒。