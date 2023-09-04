受海葵颱風影響，3日導致宜蘭縣台7甲線10.4K處道路中斷，四工處獨立山工務段已派人員機具前往現場搶修作業中，預計明日下午5時搶通；縣政府考量學生安全，位於大同鄉的四季國小本校、茂安分班，明（5）日停止上班、上課。

宜蘭正常上班課灌爆縣長臉書 縣府「這原因」感到委屈
海葵強勢來襲宜蘭672戶停電 台電全力搶修中
桃市復興區3國小今緊急停課 教育局解釋這原因
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