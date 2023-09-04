考量學生安全 宜蘭「這2校」明繼續颱風假 19:452023/09/04 中時 吳佩蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府考量學生安全，位於大同鄉的四季國小本校、茂安分班，明（5）日停止上班、上課。（四工處提供／吳佩蓉宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受海葵颱風影響，3日導致宜蘭縣台7甲線10.4K處道路中斷，四工處獨立山工務段已派人員機具前往現場搶修作業中，預計明日下午5時搶通；縣政府考量學生安全，位於大同鄉的四季國小本校、茂安分班，明（5）日停止上班、上課。 宜蘭正常上班課灌爆縣長臉書 縣府「這原因」感到委屈 海葵強勢來襲宜蘭672戶停電 台電全力搶修中 桃市復興區3國小今緊急停課 教育局解釋這原因 #宜蘭 #學生 #大同鄉 #四季國小 #茂安 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市東區高所得「公車卻兩光 」班次稀疏學生苦等 16:232023/09/04 生活 桃園復興區3小學急放颱風假 全台停班課一次看 07:432023/09/04 生活 台科大無國界工程師足跡遍及國內外 改善偏鄉設施及推動永續發展 10:212023/09/04 生活 弱勢學童付不出學費仍考上清大 開元食品捐百萬送暖 13:332023/09/04 生活 國際資訊奧賽我得1金3銀 國際排名第5 12:342023/09/04 生活 宜蘭縣環境教育繪本比賽結果 前3名將製成實體繪本供閱讀 17:322023/09/04 生活 雙語政策出現貧富差距、偏鄉師資不足 他籲朝「這方面」推動 19:332023/09/04 生活 「百人只有1名聽懂」 雙語政策害學生成白老鼠 16:452023/09/04 生活 教育部強調以「學生聽得懂」來雙語教學 教團：浪費師生時間 14:052023/09/04 生活 公審百萬YT「許伯＆簡芝」被罵爆 深綠醫粉專道歉了 14:302023/09/04 政治 為農民講話 蔣萬安雙城論壇提議賣水果獲正面回應 12:392023/09/04 政治 台東縣海端鄉2村5日停班課 13校停課不停班 17:572023/09/04 生活 漲價4次、9成客戶照樣續約！翰林從賣教科書變數位考卷之王 05:002023/09/04 財經 不滿被抺紅 趙春山氣炸告范世平 曝學生1句話提醒 15:522023/09/04 政治 音樂新人2000創「山道猴子的一生」真人版 重返母校分享創作歷程 15:382023/09/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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