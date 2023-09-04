高雄市長陳其邁今（4）日下午前往六龜區檳園山莊視察新發社區的土石流潛勢溪流治理工程，他說，於2021年8月豪雨後勘災時，就指示需儘速改善新發社區相關排水問題。水利局已著手從防治坡地崩塌、增加滯洪時效等改善作業。

對於新發社區，水利局表示，此區域已編列工程經費辦理上游崩塌整治，設置防砂設施及護岸，另外土石流潛勢溪流已於2021年12月完成第一期加高既有護岸和新設鋼軌攔石柵，工程已於去年12月完工，這次海葵颱風期間已有效改善排水效能及土砂溢流問題。

至於寶來一號橋旁邊邊坡崩塌對於寶來社區存有潛在威脅，但因未列入中央土石流潛勢溪流或大規模崩塌潛勢區範圍，需特別另行規畫相關避難疏散機制。陳其邁對此表示，寶來一號橋旁為大片易坍方地區，自八八風災以及上次豪大雨時都有土石坍塌，這些滑動崩塌也會造成整個荖濃溪的水路受阻，水會溢流到寶來市區，而造成致災風險，市府會加速來改善、整治，並希望保全對象再擴大。

陳其邁隨後至茄萣大排旁視察茄萣路一段大潮積淹水改善，由於周邊地勢低窪，既有排水溝於大潮期間因茄萣大排水位高漲海水倒灌，造成路面積淹水，他指示水利局修建側溝、新設抽水井來儘速改善。