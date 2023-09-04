農委會（現農業部）今年3月起啟動持續到明年6月底的專案進口雞蛋措施，遭踢爆資本額僅50萬的1人公司「超思」卻進口8814萬顆雞蛋。農業部說明，指超思其與國內知名業者吳記蛋品有親屬關係脈絡，卻又被質疑吳記資本額僅有2.5萬。粉專「政客爽」質疑，農業部試圖用母公司說法解釋超思並非進口新手，但隔天就否認，稱沒有說是誰的母公司，還說雖有親屬關係，但無直接關聯。說法可以這樣改了又改，公然唬爛嗎？

「有人可以翻譯翻譯，農業部到底在供啥毀嗎？」政客爽指出，農業部前天誇獎「超思並非新手，其母公司就在做進口。」昨天改講「超思就是超思，沒有說她是誰的分公司或母公司，並沒有」。前天誇獎「家族長期跟日本合作，與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品親屬關係有脈絡」，昨天改講「超思與吳記蛋行雖有親屬關係，並無直接關聯」。有人可以這樣說法改了又改、改了又改、改了又改嗎？

政客爽質疑，這怎麼聽起來像是要找理由跟藉口，結果自己沒套好的感覺？可以在一開始故意講吳記蛋行跟超思有親屬關係這樣就叫有經驗，然後隔天被踢爆吳記蛋行資本額只有2.5萬、已歇業。馬上就改口說並無直接關聯、沒有說是分公司、母公司，一個政府機關可以公然唬爛的哦？

「陳吉仲快出來哭啊！」政客爽酸。高雄林小姐留言說「如果我賺的比虧的多很多，我也會不吭一聲喔！」網友表示「第一次看到有人把不合格的產品在入關時被銷毁當作財力證明」、「說一個謊，就要用很多謊言去圓，農業部解釋這麼多，這公司農業部有股份嗎」、「本來找藉口以為可以導風向到超思好棒棒，經驗豐富還有後台。後來發現一直被捅刀，還有影武者被抓包的問題，趕快改口換說法」、「水深不見底」。