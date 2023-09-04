「台灣藏綸堂展－沈善德舊藏」將於6日自8日於台中大里軟體園區的中陽藝術登場，現場將展出15件來自柴窯、汝窯、鈞窯等珍貴陶器。（劉典倡提供／潘虹恩台中傳真）

已故收藏家沈善德的15件珍藏陶器將於「台灣藏綸堂展－沈善德舊藏」首度公開亮相，現場展示出來自柴窯、汝窯、鈞窯的珍貴陶器，最早的名器甚至可追溯到五代十國（後周）時期，展覽將於6日自8日於台中大里軟體園區的中陽藝術登場。

柴窯是五代十國皇帝周世宗柴榮的御窯，汝窯與鈞窯更被譽為中國5大名窯之二，分別盛傳於北宋及唐宋年間。現任台灣藏綸堂第4代堂主邱彥龍提供家傳的「鈞窯-藍紫釉梅瓶」、「汝窯-天青釉三足洗」、「鈞窯-玫瑰紫釉蓮花花插」、「柴窯-天青釉魚瓶（半）」等 15 件珍貴陶器展出。

邱彥龍表示，此特展是首次公開展覽，以「沈善德」為名是想讓大家知道有位慈善家、收藏家、古物鑑定專家對於這些陶瓷珍品的細心收藏及呵護，更擔任藏綸堂第2任堂主，與後任堂主集萃華夏藝珍。他進一步表示，還有數10件不同朝代的瓷器和古物，部分正在鑑定中，未來也會在適當的時間進行展出。

策展人劉典倡表示，鈞窯以多重變化的釉色開拓出厚釉彩斑的新領域，「入窯一色，出窯萬彩」是大多數人對於鈞窯的註解。相較於汝窯、鈞窯盛於宋朝，柴窯則相對少見，很難得藏綸堂能有柴窯、汝窯、鈞窯等古代名器初次與大眾見面，讓民眾有機會見識到中華文化底蘊下的每一磚一瓦。

沈善德生於西元1932年，卒於2002年。為浙江省舟山群島沈家門漁港沈氏望族，祖上曾任清朝官家。他生前喜愛宋代五大名窯、明清瓷器、郵票，精通瓷器、郵票品鑑，早年沈家族人用自家商船幫助國民黨撤退來台後因緣際會與邱氏家族收藏家結識，延用邱氏家族創立台灣藏綸堂。