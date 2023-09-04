國民黨總統參選人侯友宜4日晚間赴桃園平鎮褒忠祠參加桃園客家義民祭。(呂筱蟬攝)

國民黨總統參選人侯友宜4日晚間赴桃園平鎮褒忠祠參加桃園客家義民祭。(呂筱蟬攝)

國民黨總統參選人侯友宜4日晚間赴桃園平鎮褒忠祠參加桃園客家義民祭，該廟主委國策顧問范振修，日前才成為民進黨總統參選人賴清德桃園市競選總部主委，侯此行拔樁意味濃厚。侯友宜表示，自己在桃園服務過，在地很多客家鄉親都支持他，非常感謝大家。

平鎮褒忠祠舉辦客家義民祭，侯友宜晚間造訪，主委范振修在廟門口迎接，進入到廟內，侯友宜主動向廟方人員寒暄，他也在旁人簇擁之下與范振修握手，並一同與其他廟方人員合照。在參拜過後，侯友宜也和桃園市長張善政一起致贈「忠烈垂範」匾額給平鎮褒忠祠。

對於此行是否來拔樁，侯友宜說，客家鄉親在義民爺精神底下，講究的是忠義與團結，讓台灣每一個人能夠讓客家鄉親文化與傳統能凝聚所有的力量，像他也是在桃園服務過，平鎮、楊梅、中壢很多客家鄉親都很支持他，要謝謝大家。

范振修則表示，他以前也是在警政單位服務過，侯友宜算是警察的老長官，很榮幸他能夠到平鎮褒忠祠來，非常感謝他，同時他也是非常愛台灣的人，覺得很榮幸。而張善政市長上任以來表現也非常好，對他也非常敬佩。