群電指出，雖然大環境不確定性仍高，訂單現以短單居多，但觀察到筆電客戶已經開始為雙十一銷售旺季備貨，在8月份拉貨增溫，尤其中高階的電競機種，拉貨力道相對強勁，接下來9月起將進入聖誕節前鋪貨高峰期，訂單強度有望延續。

在此同時，群電也持續積極開發高階的新產品，不管是PD3.1的大瓦特數筆電電源、3,000瓦以上的伺服器電源、液冷監控主機的電源系統以及衛星通訊電源，都在與客戶合作開發新品中，有機會於第四季到明年陸續出貨，據此推估第三季營收將優於第二季，下半年整體營收將優於上半年。

另智慧建築業務也漸入佳境，群電指出，智慧建築部門成立已8年，預計到今年底進入售後服務階段的案件將超過100處，其專案實績橫跨百貨商場、商辦、住宅大樓、工廠、機場、醫院及學校等等，積累了不同應用場域的建置經驗，在業界也豎立良好的口碑。目前尚有十多個執行中的專案，預估專案總金額大約40億元，公司也積極爭取數個大型標案中，若得標將進一步挹注未來2年營收。

群電表示，過去主要生產基地在中國，為因應客戶分散產能的需求，決議赴泰國設廠，並於2020年先以承租方式在當地生產，2022年則開始在北柳府自建廠房。目前群電自建廠房已於6月完工，並於8月取得政府生產許可證，接下來將進行安規認證及客戶驗證，預計今年第四季就可望進入正式量產，為爭取歐美訂單增添柴火。未來群電泰國廠若滿載，將占公司總產能比重達35％左右。