美聯準會於7月升息1碼後，市場普遍預期聯準會在9月將暫停升息，讓基準利率維持在5.25%到5.50%區間。京城銀行指出，美國是否降息受到其控制通膨的成效以及具體經濟數據的表現等因素影響，依現行情況，降息在短期間內不會發生。

近來全球關注的另一焦點為中國房企危機，京城銀表示，由於中國當局對金融體系的管制以及其外債比例不高，市場普遍認為此事件對於國際金融體系的影響有限。京城銀8月份利息淨收益維持穩健態勢，金融資產評價則因資本市場波動略受影響。京城銀指出，將持續關注全球經貿變化，審視投資策略及嚴控資產品質。截至月底，京城銀的逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為8,542.15%，全體放款覆蓋率為1.51%。

京城銀指出，近期適逢台股股利發放旺季，不過經濟展望及貿易出口表現較為疲弱，影響投資市場及匯率動盪，為利客戶在不確定的環境下，仍能保有穩健資產配置選擇，京城銀於8月22日起限時限量推出年利率1.68%「新‧京利嗨台幣優利定存專案」，同步加碼推出「1+1 更利嗨一點」活動，成功推薦一位朋友承作專案，就有機會獲得價值1,000元的王品集團好禮即享券或超商200元購物金。外幣業務除了「京美利美元優惠定存專案」，更推出「京活利美元優惠活存專案」，最高活存年利率4.80%，提供客戶更靈活的外幣資產配置。