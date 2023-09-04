對於今年國慶主題「中華民國」又被消失，侯友宜競選辦公室痛批民進黨，沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國。侯競辦質疑，賴清德心中根本沒有中華民國，完全是說一套做一套，騙選票很有一套。侯競辦強調，侯友宜已多次表達全力捍衛台灣民主自由制度，更會用生命捍衛中華民國的主權，2024年要相約國人一起升國旗。

今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，主視覺色彩以國旗「紅藍白」三原色為基底，呈現國旗空中飄揚的意象，但隨即遭網友質疑，國名「中華民國」又被消失，是失敗的設計。

國慶籌備委員會祕書長、內政部次長花敬群解釋，國慶活動主題就有中華民國4個字，而英文名稱因用字簡潔、去年國人接受度高，因此今年繼續用。

對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，依照憲法，我們的國家的正式名稱是「中華民國」，英文全稱是「Republic of China」，今年十月十日當然是慶祝中華民國112歲的生日。但民進黨政府卻自從去年開始，在主視覺上使用「TAIWAN NATIONAL DAY」，幾乎把有關中華民國意象的元素全都去除掉了。

陳柏翰指出，過去我國駐德代表謝志偉舉辦國慶酒會，中華民國國慶甚至被用德文改為「慶祝一個民主政體的生日」，民進黨沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國，只為了滿足其意識形態的政治操作。

陳柏翰質疑，賴清德主席不是聲稱自己沒有台獨路徑，難道這樣不是口是心非的在踩紅線嗎？賴清德心中根本沒有中華民國，完全是說一套做一套，騙選票很有一套。

陳柏翰強調，侯友宜已多次表達全力捍衛台灣民主自由制度，以及反對台獨的決心，更會用生命捍衛中華民國的主權，2024年要相約國人一起升國旗。