政府推動囤房稅2.0，根據了解，對於建商的餘屋如何課徵囤房稅，財政部預計也考慮寬限期內訂立差別稅率，但是目前尚未定案。

根據囤房稅草案規定，建商的餘屋2年內未出售者，最低不可少於現值不可以少於2％，最高不可超過3.6％，屬於較低的稅率。

根據財政部了解，台北市的寬限期1.5年，其餘大約就是3年，財政部研擬1年內2％等區間，超過1年再增加戶數考量，藉此來刺激建商加速釋出餘屋，目前尚在討論中。

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