布局車用市場，繼今年7月，參展泰國台灣形象展後，康舒科技（6282）又迎向歐洲最大車展德國國際車展（IAA MOBILITY 2023）， 康舒科技4日表示，將於台灣時間5日登場的德國國際車展（IAA MOBILITY 2023）中，展示全球首款及最新車電產品。其中「900V SiC直流轉換器」已順利供貨予美國新興豪華車廠。

康舒科技4日宣布擬首度參展德國國際車展（IAA MOBILITY 2023），並於「台灣電動車解決方案主題館」展示全球第一款900V高壓產品-900V SiC直流轉換器及最新研發的碳化矽高壓產品-800V 250kW SiC電機驅控器，藉此與全球主要汽車製造商交流，以擴大在歐洲市場的影響力，也同步深化合作夥伴關係。

康舒科技指出，本次參展亮點有二，包括「900V SiC直流轉換器」、「800V 250kW SiC電機驅控器」。其中「900V SiC直流轉換器」是全球第一款900V高壓產品，運用碳化矽半導體技術製成，該項產品已於2021年成功量產，供貨予美國新興豪華車廠銷售全球。至於集結軟硬體技術、並以既往SiC產品成功經驗新開發完成的「800V 250kW SiC電機驅控器」則以可以實現更高電壓、更大功率和更高效能為訴求。

康舒指出，其實早在今年7月，已率先組隊參展泰國台灣形象展，並順利吸引泰國日商三菱集團、FOMM等30多家泰國當地與國際客戶主動洽談合作機會。目前除了穩定供貨給美國及日本車廠外，亦將迎來全新客戶，透過與一階供應商（Tier 1）的合作，擴大康舒車電產品供應至全球各地。

有了前次成功的經驗，也讓康舒對此次前進德國國際車展滿懷期待，康舒指出，除透過此展場得以與業界先進深入交流，共同探索更多合作機會外，也期待可以為實現更環保、更智能的移動方式，做出更大的貢獻。