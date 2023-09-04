因泰國BL劇《斷袖之戀：深宅紳士》人氣直升的JamFilm即將舉辦亞洲粉絲見面會，台灣場預計在10月1日於台北國際會議中心（TICC）舉辦，是他們首次登寶島演出，讓台灣粉絲相當期待看到他們的高甜互動。

2人暴紅後，公司安排JamFilm迅速再合體演出泰劇《吸引力法則》，播出僅第5集就獲得9.8顆星好評，使CP粉們更走不出粉紅泡泡。而他們不只戲劇亮眼也有好歌喉，推出2首合唱曲〈你永遠可以相信我〉和〈我想知道這個世界是否希望我們彼此相愛〉，2人聲線輕柔溫暖，無法分離的聲音甜入心坎。

「JamFilm 1st Fan Meeting in Taiwan」門票本周六（9日）中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台開賣，見面會票價分為 VIP 區 NT$6800／ A 區 NT$5200 ／ B 區 NT$3800 共3種，安排了彩排、擊掌、合照、親筆簽名海報等粉絲福利。