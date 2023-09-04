國民黨前立委邱毅今天爆料，指郭台銘手中握有一本「死亡筆記本」，紀錄國民黨誰拿他的政治獻金，對於此說法，國民黨總統參選人侯友宜晚間說，對於這件事沒有意見也沒有評論。針對一份媒體民調，指郭參選後侯的民調有下跌，他回應，他會提出讓人民有感的政見，可以照顧台灣人民才是最重要的。

侯友宜說，候選人是要提出讓民眾有感的政見，像他最近提出的不管是巴氏量表、癌症基金等，民進黨馬上跟進，明天他會提出更好的社福政見，如何來解決人民的痛苦，讓他的政見可以照顧到台灣人民才是最重要的。